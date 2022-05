Sergio «Checo» Pérez extiende su contrato con Red Bull

En sus redes sociales, el «Checho» respondió con un mensaje de agradecimiento a su renovación. «¡Gracias por toda la confianza y por hacerme parte de esta familia hasta 2024! ¡Vamooos Red Bull Racing!», publicó el piloto mexicano.

Thank you for all the trust and for making me part of this family for two more years! Vamooos!

¡Gracias por toda la confianza y por hacerme parte de esta familia hasta 2024! ¡Vamooos! @redbullracing pic.twitter.com/DCNpUt3WMg

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 31, 2022