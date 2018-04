Uefa dictamina sobre comportamiento de Sergio Ramos ante la Juventus

Sergio Ramos podrá jugar la ida de las semifinales de la Champions League, ya que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (Uefa) no abrirá expediente porque Ramos bajó al túnel de vestuario en el partido de vuelta de los cuartos de final ante la Juventus.

Aunque estaba sancionado por tarjetas, Ramos bajó del palco al túnel de vestuarios en la segunda parte del partido, cuando el Madrid corría peligro de ser eliminado de la máxima competición de clubes de Europa.

Según la normativa de la Uefa, un jugador sancionado no puede bajar al césped ni acercarse al túnel de vestuarios, y en caso de hacerlo se expone a una nueva sanción, como le ocurrió a Xabi Alonso en 2014. Estaba sancionado para la final de la Champions, pero bajó al banquillo y fue nuevamente sancionado, por lo que no pudo jugar la final de la Supercopa de Europa.

Sin embargo, y según una información de Cope, la Uefa no abrirá expediente a Ramos por haber bajado a vestuarios en pleno partido ante la Juve, circunstancia que libera al jugador de una sanción en las semifinales contra el Bayern Munich.

