Estas son las serpientes que estuvieron implicadas en “el robo del siglo”

Lo que sería “el robo del siglo” terminó en una venenosa sorpresa que estas serpientes causaron.

Según informes de la policía de San José, en Silicon Valley, California, Estados Unidos, ladrones están prófugos de la justicia.

Esto debido a que los maleantes huyeron con un bolso que estaba lleno de pitones.

El dueño del bolso es Brian Gunday, quien es criador de reptiles y que contó a las autoridades el suceso.

Ya que según Gunday, en su carro llevaba un lagarto y cuatro pitones dentro de un bolso.

Mientras Brian salió de su carro dejando a sus “mascotas”, ladrones aprovecharon para hacerse de lo ajeno.

Y sin mediar nada, se llevaron el bolso con las 4 serpientes, las cuales seguramente confundieron con una maletín repleto de dinero.

Hasta el momento, el propietario comentó que ya ha recuperado a dos de sus ejemplares.

Mismos donde estaba una pitón birmana albina, indicó el dueño de estos reptiles robados.

SAN JOSE SNAKE THEFT: A reptile breeder says a duffel bag with several snakes was stolen outside the MLK Jr. Library in San Jose over the weekend after he finished up a presentation. @TaylorBisackyTV has the full story: https://t.co/lJhjGdW5Z7

— KRON4 News (@kron4news) October 8, 2019