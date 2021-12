Silvia Pinal «no está ya en riesgo», pero continúa hospitalizada

La actriz mexicana Silvia Pinal «no está ya en riesgo», aunque continúa hospitalizada en la Ciudad de México con una «buena condición clínica» tras diagnosticársele covid-19, informó el viernes su hijo, Luis Enrique Guzmán.

En un mensaje Guzmán dijo: «Mi mamá presentó un positivo a la prueba de covid-19, pero la hemos estado observando de cerca todo el día de ayer y el día de hoy, y no parece presentar inflamación por el virus. Se le está dando el tratamiento para el virus y la verdad es que no está ya en riesgo. Está aislada precisamente por el protocolo pero está despierta y platicando, de muy buena condición clínica y buenos (signos) vitales. Parece ser que el virus no le está afectando agresivamente».

La actriz mexicana fue hospitalizada luego de un episodio de alta presión arterial y tras diagnosticársele covid-19. «Esa es la cosa, que tiene covid», dijo la cantante Alejandra Guzmán, hija de Pinal, en declaraciones al programa «Venga la Alegría».

Tras el diagnóstico, la actriz fue internada en un área especializada para pacientes con coronavirus en un hospital de la Ciudad de México, dijo su hija Sylvia Pasquel, durante una entrevista con el programa «Hoy», de Televisa.

En Twitter, la firma que representa a Guzmán publicó: «Silvia Pinal es la mujer más fuerte que conocemos. ¡Sin duda alguna mejorará! Daremos noticias tan pronto como tengamos más información para compartir».