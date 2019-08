Simon Cowell baja de peso y se ve totalmente diferente

La gente ha notado que Simon Cowell se ve un poco diferente en estos días.

El juez “America’s Got Talent” se volvió vegano y perdió 9 kilos.

Le dijo a “Access Hollywood” esta semana que el cambio de dieta ha sido bueno para él.

“Te sientes mejor”, dijo. “Mi memoria está mejor, me siento mejor, así que no me resultó difícil. Todavía puedo beber cerveza, así que estoy feliz”.