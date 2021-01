Sin definirse fecha para la audiencia intermedia del caso Cooptación del Estado

La audiencia de etapa intermedia dentro del caso Cooptación del Estado para más de 50 implicados dentro del proceso, continuará detenida y es que a pesar de que ya transcurrido más de un año desde que el exministro de gobernación Mauricio López Bonilla recusó al juez Miguel Ángel Gálvez, la sala de apelaciones correspondiente aún no tiene fecha para conocer la solicitud del exfuncionario.

En este caso, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, recibió la petición formulada por López Bonilla quien asegura que el juez Gálvez no ha sido imparcial dentro del proceso al negarse a conocer su ciertas peticiones que a través de su defensa ha presentado en el caso por lo que considera que es necesario remover al jugador del proceso.

No obstante aduciendo carga de trabajo entre otros aspectos que afectaron los diferentes casos como la pandemia de covid-19, la sala asegura que aún no hay una fecha establecida para que los magistrados conozcan la petición y determinen si Gálvez puede continuar o no conociendo el caso Cooptación del Estado.

Mientras tanto el proceso no podrá avanzar hasta que la sala no defina este extremo.