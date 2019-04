“Sin reflejos y confundido”, así vio la prensa nicaragüense a Ricardo Mayorga

Luego de perder ayer ante el boxeador nacional Léster Martínez, la prensa nicaragüense se ensañó contra su pugilista Ricardo Mayorga, el excampeón que ahora deberá “digerir sus palabras”.

Y es que Mayorga fue muy agresivo previo al combate, y juró que si no ganaba, regresaría a pie hasta Nicaragua, algo que pocos creyeron.

Aunque el combate no tuvo mucho eco en la prensa del país centroamericano, preocupado más por su coyuntura política-social, los pocos medios escritos que se ocuparon del mismo, no dudaron en criticar las condiciones del ex bicampeón mundial.

“Sin reflejos, agotado y confundido”, pero no se retira

Como recoge La Prensa, Martínez lo derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto “por la piedad del réferi”.

Mayorga estaba arrinconado, y El Matador, como se le conoce, “debe agradecer que no tuvo un final apocalíptico”.

La nota del referido diario, no tuvo piedad con el pugilista, a quien califica como un “saco de box de carne y hueso”, en el cual Martínez solo probaba su puntería.

Sin embargo, el escrito no demerita la victoria de Léster, a quien lo califica como un “muchacho con la cabeza bien puesta y con ideas claras, además de un futuro prometedor”.

Ya para el segundo asalto, el del epílogo, Mayorga salió al cuadrilátero, según la nota, “sin reflejos, agotado y confundido”, aunque no le faltó espíritu y coraje.

Cita que a los 46 años, “su mente puede procesar la siguiente movida, pero su cuerpo no la ejecuta”. El Matador resistió hasta donde las “piernas le ayudaron”.

El petenero Léster Martínez venció al nicaragüense Ricardo Mayorga por nocaut en el segundo round, en su debut como boxeador profesional. Vía @lrsolares

Foto: COG pic.twitter.com/6207bbISpY — Antigua Sports (@antiguasports) 7 de abril de 2019

Sin embargo, como cita la crónica, “curiosamente”, Mayorga anunció que no se retira aún, pues todavía desea pelear dos veces más.

La crónica apunta que el Matador cumplió su cometido de “causar impacto en un país mudo del boxeo profesional y salir con vida del cuadrilátero”.

Por su parte, El Nuevo Diario, recoge que Mayorga hizo un “ridículo colosal”, y si bien “ya estaba escrito” que perdiera contra Martínez, no se esperaba que fuera en solo dos rounds.

El referido medio alude que El Matador fue un “corderito”, y se recordará más su “bochornoso final” que su brillante pasado.

Para Léster, el objetivo inició con la mirada en un título mundial a futuro.

*Con información de El Nuevo Diario y La Prensa de Nicaragua.

Foto: German García, La Prensa.

Comentarios

comentarios