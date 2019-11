No te pierdas el Sinfónico de Abbey Road con The Rubber Souls

Como parte de la celebración del 50 aniversario del disco «Abbey Road» de Los Beatles, llega este sinfónico con The Rubber Souls.

Es por ello que Canal Antigua tuvo una entrevista exclusiva con uno de los integrantes de The Rubber Souls.

Gabriel Morales, bajista y voz de la banda contó un poco más acerca de cómo nació la idea de hacer este evento.

«Para The Rubber Souls es un reto fusionarnos con una orquesta sinfónica, más si se trata de homenajear a uno de los más icónicos álbumes, no solamente de la discografía de The Beatles», expresó.

Así mismo, Morales contó que parte de crear un sinfónico se debió a una experiencia musical junto a un quintento de cuerdas y «presentarlo ante el público junto a una orquesta es llevar nuestro show a otro nivel».

Acerca del sinfónico

Según comentó Morales, el show se dividirá en dos partes:

La primera parte contará con la interpretación por las «distintas etapas en la discografía de The Beatles».

Mientras que en la segunda presentación, será en su totalidad la entonación del albúm «Abbey Road», de principio a fin.

Además, el bajista agregó que habrá «alguna que otra sorpresa para los asistentes, en los shows siempre buscamos sorprender gratamente al público, y esta no será la excepción».

Entre otros datos que nos contó Gabriel, comentó que el sinfónico cuenta con la dirección del maestro Cristian Marroquín, «quien se ha dado a la tarea de llevar la música del Cuarteto de Liverpool al formato sinfónico».

Por otra parte, «el proyecto está conformado por músicos filarmónicos independientes, miembros de varias orquestas del ámbito nacional».

Presentación especial

Este increíble show contará con la participación de 20 músicos en escena, además, de contar con una presentación especial.

Pues en esta ocasión, dijo Morales, será la cantante guatemalteca Fabiola Roudha quien ya participó anteriormente en el Beatles International Day Guatemala.

Con esto, añadió que están «preparando en conjunto unas live sessions, las cuales estaremos lanzando próximamente».

¿Sabías qué?

Como parte de los músicos que integran la banda The Rubber Souls, Morales indicó que esto ha sido un reto.

Es por ello, que han venido «dando forma al repertorio de este concierto desde hace más de dos meses».

Junto a este proceso, han formado parte los ensayos, los cuales han sido por cuenta propia y fusionados con la orquesta.

» Ha sido un trabajo arduo, pero a la vez muy gratificante para todos los integrantes del proyecto, y esperamos que el público lo disfrute tanto como nosotros».

¿Cómo puedes asistir?

El sinfónico de Abbey Road tendrá una doble presentación para el 7 y 8 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el Teatro Dick Smith, Culturales IGA.

Los precios de taquillas son:

Preventa Q125

Q125 Día del Evento Q175 (en taquilla)

