Sismo de magnitud 6,0 en Indonesia

Un sismo de magnitud 6,0 sacudió este sábado Indonesia según reportes preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El foco sísmico estuvo localizado a 33,6 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 141 kilómetros de kilómetros al oeste de Abepura, Indonesia.

Según el USGS, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:38 a.m. hora de Miami.

Prelim M6.0 Earthquake near the north coast of Papua, Indonesia Jan-18 16:38 UTC, updates https://t.co/qmXnE38Xaf

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) January 18, 2020