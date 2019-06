El territorio de Japón recibió una advertencia de Tsunami

La agencia meteorológica de Japón emitió una advertencia de tsunami para partes del país luego de un sismo ocurrido el martes en la región de Yamagata-ken. El sismo fue de magnitud de 6,8 y ocurrió a las 10:22 pm hora local.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS por sus siglas en inglés, la magnitud fue de 6,4 y se produjo a una profundidad de 16,1 kilómetros.

Prelim M6.4 Earthquake near the west coast of Honshu, Japan Jun-18 13:22 UTC, updates https://t.co/Sv0jcbK2Dv

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 18 de junio de 2019