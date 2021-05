Sismos sacuden el territorio nacional

Al menos dos sismos se han registrado en el territorio nacional en las últimas horas, según reportes del Insivumeh.

Esta madrugada se registraron dos sismos en el océano Pacífico, con magnitudes el primero de 5.8 y el segundo de 6.0.

El primer sismo se registró a la 00:17 horas, sensible en Cuilapa, Escuintla y Jutiapa con epicentro en el océano pacífico; asimismo, el segundo fue sensible a las 2:45 en la misma región, no se reportaron daños.

Según el Boletín Sismológico del Insivumeh, en las últimas 24 horas se habían registrado 12 temblores en el país de los cuales 1 había sido sensible; además, reporta que durante el 2021 se han registrado 843 eventos sísmicos en el territorio nacional, de los cuales 36 fueron sensibles.

El @insivumehgt registró a las 00:17 horas sismo de magnitud de 5.8, sensible en Cuilapa, Escuintla y Jutiapa con epicentro en el Océano Pacífico. pic.twitter.com/AEws0wHYw6 — Canal Antigua (@CanalAntigua) May 12, 2021