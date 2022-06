Sistema de baja presión al momento con poca probabilidad de ser depresión tropical

El Insivumeh reporta el monitoreo de un sistema de baja presión que podría convertirse en depresión tropical.

En un informe este lunes por la noche, el ente científico explica que el fenómeno climático se ubica al suroeste del mar Caribe y tiene un 10 % de evolucionar hacia una depresión tropical.

Sin embargo, según el Insivumeh, se dirige de forma lenta hacia las costas de Nicaragua y Honduras y estima que para el próximo fin de semana, «incremente al probabilidad a un 60 %».

Aunque aún no representa peligro para el país, el Instituto refiere que las lluvias seguirán sobre el territorio nacional debido al ingreso de humedad, inestabilidad, el paso de ondas del este y el acercamiento de la Zona de Convergencia intertropical.

El ente solicita a la población estar atento a la información oficial y tomar precauciones por la posible crecida de ríos, inundaciones y daños en la red vial del territorio nacional.

Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubica la probabilidad al momento en un 40 %.

2pm 6/13: An area of disturbed weather over the SW Caribbean Sea could become a tropical depression by late this week, if it remains over water. This system could produce heavy rain for eastern portions of #Nicaragua & #Honduras late this week. pic.twitter.com/zILhGvk8ps

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 13, 2022