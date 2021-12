Sistema Penitenciario pide no enviar a más personas a Mariscal Zavala

El sistema Penitenciario envío una circular a los diferentes juzgados solicitado a los jueces que consideren ya no enviar más privados de libertad a la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, derivado del hacinamiento que estos registran.

Desde 2015, el Ministerio de Gobernación decidió crear una prisión preventiva en la base Militar Mariscal Zavala, con la finalidad que aquellas personas, principalmente ex funcionarios público o personas con perfil criminal no alto fueran recluidas en este centro mientras solventaban su situación legal si así lo ameritaba, sin embargo, 6 años después de su creación, las autoridades del Sistema Penitenciario solicitan que ya no se siga enviando a más personas al centro pues ha superado sus limites.

De acuerdo a los registros del Sistema Penitenciario, Mariscal Zavala tiene capacidad para 135 privados de libertad, pero a la fecha se registran 260 internos, superando casi en un 100 por ciento su capacidad

A decir del director, de seguir recibiendo privados de libertad, existe un alto riesgo de fuga.

De momento queda a criterio de los juzgadores, si continúan o no enviando privados de libertad a dicho centro carcelario.