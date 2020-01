«Solo fue una mala broma», estudiante se disculpa por amenazas

Este miércoles, la familia del alumno quien amenazó con utilizar un arma, compartió la disculpa del joven y su interés por aclarar que todo se trató de una broma.

La familia explica que los audios en los cuales se escucha al estudiante proferir amenazas, provocaron que éste pase por «momentos muy duros», y comparte otra grabación en la que el menor explica lo que ocurrió.

El joven asegura en su declaración, estar consciente de que «todas las personas se equivocan» y al considerar que sus palabras «no tenían importancia».

«Hoy sé que no es así. Las palabras tienen más poder del que yo me imaginaba. A pesar de que yo haya cometido un error, los medios de comunicación tienen la obligación de cuidar y proteger la identidad de menores de edad que nos podemos equivocar», explica.

Agrega que todo lo publicado en redes, es «totalmente opuesto a la verdad», pues solo fue una «mala broma» de la cual se arrepiente.

«Ha sido usada para etiquetarme como un posible delincuente. Yo solo tengo 14 años y una familia que me ama, y la cual está muy afectada por lo sucedido», enfatiza.

«Yo apenas estoy creciendo y me siento muy arrepentido, pero no se vale que todo un país me juzgue por alguien que no soy», refiere.

Para finalizar, dice que espera que «ningún niño, niña o joven», pase por lo que él experimentó.

Cabe agregar que Canal Antigua no reveló la identidad del menor, ni del colegio involucrado, e incluso publicó con filtros los audios originales.

Comentarios

comentarios