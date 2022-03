Sorteo de la Champions League: así se jugarán los cuartos de final

Los ocho equipos que siguen en carrera en la Champions League ya conocen sus rivales de cuartos de final y el camino rumbo a la final en París, según lo determinó el sorteo realizado este viernes.

En el evento realizado en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, se definieron los duelos de cuartos de final, que estarán protagonizados por Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid y Villarreal.

Además, el sorteo de la Champions League determinó cómo quedaron las llaves rumbo a la final, la cual se jugará en el Stade de France de París y no en el estadio Krestovsky de San Petersburgo, como originalmente se había designado, debido a la invasión rusa de Ucrania.

Chelsea vs Real Madrid

Manchester City vs Atlético de Madrid

Villarreal vs Bayern Múnich

Benfica vs Liverpool

Así quedaron los cuartos de final de la #ChampionsLeague Partidos de ida, 5 y 6 de abril -vuelta, 12 y 13 de abril

Chelsea vs Real Madrid

Manchester City vs Atlético de Madrid

Villarreal vs Bayern Múnich

Benfica vs Liverpool

se jugará en el Stade de France de París.@CanalAntigua pic.twitter.com/Z0JNdHWIWM

— Edson Aldana (@EdsonAldana) March 18, 2022