Policía tiene indicios de sospechoso de tiroteo en periódico

El sospechoso del tiroteo en un periódico en Estados Unidos, que dejó un saldo de por lo menos cinco muertos, es un hombre blanco, informó la Policía.

Según el portavoz de la institución, Ryan Frashure, se trata de “un hombre adulto blanco” y que portaba un arma de caño largo.

La Policía ya estaba interrogando al sospechoso, pero por el momento no se conoce las motivaciones de la matanza.

Five people were killed and several others were “gravely injured” in a shooting at the Capital Gazette office, according to police. A shooter is in custody. https://t.co/ZTw7BuaNAk

Reporteros del periódico Capital Gazette señalaron que el hombre disparó contra la puerta de vidrio e ingresó a la redacción.

El periódico está en Annapolis, capital del estado de Maryland y a poco más de media hora de Washington.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018