SpaceX lanza otra misión histórica al espacio

Un cohete y una nave espacial SpaceX despegaron la madrugada del miércoles con cuatro astronautas destinados a la Estación Espacial Internacional (EEI), incluida la primera mujer negra en unirse a la tripulación de la estación.

El despegue ocurrió a las 3:52 am ET. Los astronautas, a bordo de su cápsula Crew Dragon de SpaceX, pasarán el día volando libremente a través de la órbita antes de acoplarse a la EEI alrededor de las 8 pm ET.

Esta misión, llamada Crew-4, marca un regreso a los lanzamientos tripulados que SpaceX realiza en asociación con la NASA después de que la compañía concluyera el lunes la primera misión totalmente privada a la estación espacial para clientes adinerados.

A bordo están los astronautas de la NASA Kjell Lindgren, Robert Hines y Jessica Watkins, y la astronauta italiana Samantha Cristoforetti, que vuela en nombre de la Agencia Espacial Europea.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre Crew-4.

¿Qué hace que este vuelo sea histórico?

Jessica Watkins se convertirá en la primera mujer negra en completar tal misión.

Aunque más de una docena de afroamericanos, incluidas cuatro mujeres negras, han viajado al espacio desde que Guion Bluford se convirtió en el primero en hacerlo en 1983, ninguna mujer negra ha tenido la oportunidad de vivir y trabajar en el espacio durante un período prolongado, mientras que la EEI lo ha permitido a más de 200 astronautas desde el año 2000.

«Creo que este es sin duda un hito importante tanto para nuestra agencia [espacial] como para el país», dijo Watkins durante una conferencia de prensa el mes pasado. «Creo que realmente es solo un tributo al legado de las mujeres astronautas negras que me han precedido, así como al emocionante futuro que se avecina».

Watkins tiene una larga historia con la NASA. Comenzó su carrera allí como pasante y anteriormente ocupó cargos en el Centro de Investigación Ames de la NASA en Mountain View, California, y en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California, donde trabajó con el rover Curiosity de Marte. Como geóloga entrenada, ha estudiado la superficie del planeta rojo.

Los compañeros de equipo de Watkins se refieren a ella con el apodo de «Watty».