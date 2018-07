El actor estadounidense Kevin Spacey continúa en el ojo del huracán debido a la recurrencia de sindicaciones en su contra por presuntas agresiones sexuales a hombres.

Esta vez se sumaron otras tres denuncias en Londres, con lo cual serían seis las víctimas.

Ante los señalamientos, Scotland Yard emprendió una investigación contra el otrora protagonista de la serie House of Cards.

Spacey, nacido en South Orange, Nueva Jersey, el 26 de julio de 1959, fungió como director artístico en el teatro londinense Old Vic (2004-2015).

Y a estas alturas es investigado por los supuestos comportamientos sexuales agresivos con compañeros de distintos equipos en los que trabajó.

Hasta ocho trabajadores de House of Cards, la serie de Netflix que protagonizó durante cinco temporadas, declararon contra él, muchos de forma anónima.

Las quejas por sus supuestos ataques sexuales iniciaron con una denuncia del actor Anthony Rapp, quien aseguró que Spacey le propuso un encuentro sexual cuando tenía 14 años.

“Estaba tratando de seducirme. No sé si usaría ese lenguaje. Pero estaba tratando de llegar a mí de forma sexual”, aseveró el hombre, ahora de 41 años.

Rapp y Spacey coincidieron en 1986, durante la grabación de Star Trek: Discovery. Y todo parece indicar que el segundo invitó al primero a una fiesta en su departamento.

El chico terminó siendo el único adolescente en la celebración, tras la cual Spacey intentó acercarse a él de forma sexual.

Tiro de gracia a House of Cards, Kevin Spacey se queda sin Emmy

Pese a que tras estas acusaciones Spacey desapareció por completo del panorama actoral, otras voces salieron a desacreditarlo al punto de ser considerado ahora en el ámbito de la industria un depredador sexual.

Según el actor británico Guy Pearce, que trabajó con él durante el rodaje de la película L. A. Confidential (1997), este “es un tipo sobón”.

“Por suerte yo tenía 29 años y no 14″, remarcó.

“Como con Harvey (Weinstein, el productor de cine que podría enfrentar cadena perpetua por sus delitos sexuales), todos sabíamos de ti y espero que salgan más”, expresó la también actriz Rosie O’Donnell.

La reacción de Spacey a esas declaraciones llegó por Twitter. El actor, director, productor, guionista y cantante ganador de dos Oscar -mejor actor y mejor actor de reparto- reconoció por esa red social que era gay.

“Tengo mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Estoy más que horrorizado al escuchar su historia. Honestamente, no recuerdo el encuentro, porque fue hace más de 30 años. Pero si me comporté de la forma en que él lo describe, le debo una sincera disculpa por mi comportamiento de borracho, y lo siento por todos los sentimientos que ha llevado con él todos estos años”, afirmó.

Reveló, además, que esta historia le hizo pensar sobre otros aspectos de su vida.

“Sé que hay historias sobre mí y algunas han sido fomentadas por el hecho de que he sido muy protector de mi privacidad. Como los cercanos a mí saben, he tenido relaciones con hombres y mujeres. He amado y tenido relaciones románticas con hombres en mi vida, y ahora decido vivir como un hombre gay. Quiero lidiar con esto de forma honesta y abierta y eso empieza por examinar mi propio comportamiento”.

American Beauty – Trailer

