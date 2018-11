¿Stan Lee le tenía miedo a la muerte? Esto pensaba al respecto

El grande de los comics, Stan Lee, falleció, pero esto era lo que pensaba el icónico personaje sobre la muerte.

“No temo a la muerte. Tengo curiosidad. No puedo imaginar cómo podría ser, porque personalmente siento que cuando mueres, ese es el final. Es la máquina que el motor está apagado. ¿Pero cómo no puede haber nada para siempre? ¿Sabes lo que quiero decir? No puedo creerlo. Casi no puedo esperar para averiguarlo, ¡pero no tengo mucha prisa!”, expresó un sonriente Lee.

Un año después de haber hecho el anterior comentario, un fan le preguntó si elegiría ser inmortal o preferiría ser un superhéroe o un supervillano, y él respondió:

“No creo que quiera ser inmortal a menos que sea para todos. No quisiera estar vivo mientras todos mis amigos y familiares murieran … pero si todos pudieran ser inmortales, creo que sería divertido”.

Además, reafirmó que no tenía miedo a la muerte y no la veía como un tema sombrío, más bien lo que le preocupaba era no haber dejado huella en vida.

“Cuando era adolescente necesitaba trabajo y escribía obituarios de personas vivas. Porque, como probablemente sepas, cuando una persona es famosa y luego muere, 10 minutos después el periódico tiene un largo obituario. Bueno, eso fue escrito de antemano, y así es como sabes si eres famoso, si tu obituario ya está escrito. Si el mío no está escrito, entonces soy un fracaso”, reveló en una ocasión.

