Stephen Hawking, el viajero del Universo que alertó sobre la inteligencia artificial

El astrofísico británico Stephen Hawking, que desafió las expectativas de una muerte temprana para convertirse en el científico más célebre del mundo, falleció este martes 13 de marzo a los 76 años en la ciudad universitaria inglesa de Cambridge.

Entre su trabajo destaca la relación entre el espacio y el tiempo, en el marco de los trabajos de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitían radiación. A esa teoría se le conoce como Radiación Hawking.

El científico, cuyo libro “Historia del tiempo”, publicado en 1988, se convirtió en un superventas y lo catapultó al reconocimiento internacional, dedicó su vida a desentrañar los misterios del universo y, aunque nunca ganó el premio Nobel, era más célebre que cualquiera de los que lo recibieron.

En sus últimas teorías, adujo que la inteligencia artificial podría suponer “el final de la raza humana”. En cuanto a nuestra condición biológica, el científico adujo que no podríamos estar en igualdad de condiciones para “imponernos” como seres pensantes dominantes.

El científico nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra. Estuvo casado con Jane Wilde Hawking entre 1965 y 1991, y posteriormente contrajo núpcias con Elaine Mason. Procreó tres hijos, Robert, en 1967; Lucy, 1970, y Timothy, 1979.

“Estamos profundamente tristes” por la muerte de nuestro querido padre, declararon los hijos de Hawking, Lucy, Robert y Tim, en un comunicado. “Fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán durante muchos años”.

Este miércoles, en Cambridge, las muestras de pesar se fusionaban con las de agradecimiento.

We’re very proud to call Stephen Hawking an alumnus of Oxford, and enormously saddened by his passing. Our thoughts are with his family. He reminded us all to “be curious”, for there is “always something you can do and succeed at”. pic.twitter.com/DUSRbeao3U

— Oxford University (@UniofOxford) March 14, 2018