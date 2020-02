Stephen King abandona Facebook y esta es la razón

Stephen King abandonó Facebook después de expresar preocupaciones sobre información falsas y privacidad.

“Abandono Facebook”, dijo el autor en Twitter el viernes. “No me siento cómodo con la avalancha de información falsa que se permite en su publicidad política, ni confío en su capacidad para proteger la privacidad de sus usuarios. Síganme (y a Molly, también conocido como The Thing of Evil) en Twitter, si lo desean”.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.

— Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020