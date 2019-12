Steve Harvey desata indignación por ‘chiste’ de Colombia

Steve Harvey lo hace de nuevo: volvió a protagonizar un desafortunado incidente con Colombia en Miss Universo 2019.

Y esta vez no fue precisamente por nombrar a la ganadora equivocada como en 2015.

Un “chiste” sobre carteles relacionándolos al país —que mencionó en dos ocasiones distintas durante el evento— ha desatado indignación y múltiples muestras de rechazo.

Todo empezó en los primeros minutos del concurso, cuando Harvey habló de cómo, tras el conocido error en el que nombró a la reina incorrecta, pensó que no volvería a presentar el evento.

“Sobreviví a todo. Cuando te caes debes levantarte, volverlo a hacer”, señaló.

Inmediatamente después remató: “Colombia también lo ha superado, ellos me han perdonado… bueno, no todos, quiero decir los carteles aún se tropiezan un poco con eso”. Luego, una sonora carcajada.

Y su “chiste” no terminó allí. No se quedó en una posible salida en falso al principio de la ceremonia.

Cuando Miss Colombia, Gabriela Tafur, fue llamada de última entre las 20 candidatas que pasaban a la siguiente ronda, el tema volvió a surgir.

Tafur bromeó con la equivocación de Harvey y le preguntó si estaba seguro de que había nombrado a la persona correcta.

Cuando Harvey le responde “sabes que estoy en apuros por esto” y ella le replica “te perdonamos, no importa”, el presentador vuelve al tema de nuevo. “Tú me perdonaste, ellos también, no los carteles. Ellos no lo están manejando de la misma manera”.

La reacción en redes sociales ha sido de rechazo. La misma Tafur publicó en su cuenta de Twitter este lunes, horas después del concurso, “los chistes de carteles no son divertidos” y mencionó la cuente oficial Steve Harvey.

Además, en una entrevista con la emisora colombiana La FM, Gabriela Tafur relató lo que sintió cuando Harvey hizo el comentario sobre los carteles.

“Horrible, yo parada ahí y que en televisión internacional hablen así de tu país de esa manera, la verdad muy maluco y super incómodo porque uno está concursando y no voy a pararme a decirle: ‘oye, por favor, no hables del cartel en televisión internacional’. Es completamente reprochable y uno no se ríe con eso”, señaló.

También dijo que Harvey había hecho la broma en los ensayos previos a la ceremonia, pero que ella pensó que en el evento no lo iba a hacer.

“Él ya había hecho ese chiste en ensayos, entonces yo dije no lo va a hacer en la final porque ya lo hizo en los ensayos”, sostuvo.

CNN se comunicó con la Organización Miss Universo para obtener su comentario sobre las palabras de Harvey, pero aún no ha recibido respuesta.

Sobre la publicación de Tafur en Twitter respondió Juan Manuel Galán, hijo del asesinado político Luis Carlos Galán a cuyo crimen en 1989 se ha vinculado, entre otros, al narcotráfico y a la organización que dirigía Pablo Escobar Gaviria.

Juan Manuel Galán escribió que los chistes no son divertidos “especialmente para las víctimas de los carteles”.

Otros usuarios en redes sociales cuestionaron el hecho de que Harver bromeara con la historia de violencia que representaron los carteles para Colombia.

“Podemos perdonarte por un error que ocurrió hace años. Pero hacer un chiste en televisión mundial sobre los carteles y la historia violenta de Colombia NO ESTÁ BIEN. No es divertido. Es hiriente. Es vergonzoso. Esperamos una disculpa de tu parte”, señaló una persona en Twitter.

Hey @IAmSteveHarvey. We might forgive you for a mistake that happened years ago. But making a joke, in worldwide television about cartels and colombia's violent history is not OK. We do not condone that. It's not funny. It's hurtful. It's shameful. We expect an apology from you.

— Crimson Crazed (@crimsoniscrazy) December 9, 2019