Víctimas narran cómo este actor de Hollywood las acosó y violó

Famoso por sus papeles en los que doblegaba a sujetos sin piedad encarnando a “Nico”, Steven Seagal enfrenta ahora luchas más reales, pues ha sido denunciado de acoso sexual y violación, revelaron las presuntas víctimas.

El experto en artes marciales fue señalado por dos mujeres que aseguran que los hechos ocurrieron cuando eran adolescentes. Regina Simons y Faviola Dadis relataron los sucesos en una conferencia de prensa junto a su abogada, Lisa Bloom.

Simons narra que al llegar a una fiesta en la mansión de Seagal, en ocasión del estreno de la película “On deadly ground”, de 1992, notó que era la única. “Me había invitado, pero al cerrar la puerta él se acercó por detrás, empezó a besarme el cuello y a quitarme la ropa; yo estaba en shock”, refiere.

Según Simons, no hubo un “acuerdo” para tener sexo y al terminar Seagal le ofreció dinero. El actor quizo contactarla luego, pero la mujer no accedió, aunque tampoco interpuso una denuncia en su contra.

Por su parte, Dadis indicó que la mala experiencia tuvo lugar en 2002. Ella tenía 17 años cuando se presentó ante Seagal como cantante y modelo para un proyecto de grabación.

Al inicio le solicitaron vestir un bikini debajo de su ropa para una audición, pero después de un momento le pidieron que se quitara la ropa.

“Cuando lo hice, Steven se me acercó y me aseguró que quería interpretar una escena romántica, para hacerse una idea de nuestra química. Me sentí incómoda y se lo dije, aunque tímidamente”. El actor, afirma, le tocó sus partes íntimas.

Añade que prestó su declaración al Departamento de Policía de Los Ángeles con la esperanza de “proporcionar apoyo a otras mujeres”.

