Su cuerpo causó revuelo en línea. Este es el porqué

Este es el relato de Wana Udobang: La primera vez que mi cuerpo se volvió viral, fue una fotografía que publiqué en mi Instagram. Llevo un traje de baño azul y estoy de pie con una mano en la cadera haciendo una pose en la playa de La Habana, Cuba. Ciertamente no esperaba la cantidad de reposiciones y tampoco esperaba que la gente comentara en mi bandeja de entrada con palabras como «Valiente», «Inspirador» y «Segura».

En lo que a mí respecta, solo estaba usando ropa apropiada para la playa mientras estaba de vacaciones. ¿Por qué al documentar estas actividades aparentemente normales evoco palabras tan cargadas?

Como resultado, siempre he sido consciente de su clasificación en el frente de la belleza y la conveniencia. De hecho, siempre que mi cuerpo es el tema de conversación, alguien suele decir algo sobre mi «cara bonita», lo que me lleva a creer que podría haber tenido la oportunidad de ser hermosa, pero debido a mi cuerpo, no pasé el corte.

Y aunque el amor propio ha sido una parte necesaria para dar forma a mi propia percepción de mí misma en algo positivo, no es la panacea que a menudo se promociona. No me ha aislado del impacto de los pensamientos de otras personas sobre mi forma física.

La recepción fue abrumadoramente positiva, y nuevamente mi bandeja de entrada se inundó con mensajes que aplaudían mi valentía y admiración por mi decisión de desnudar mi piel, así como invitaciones para hablar sobre política corporal en los chats en vivo y programas de televisión de Instagram. Y aunque una parte de mí seguirá desconcertada por el hecho de que las imágenes de mí pueden generar respuestas tan fuertes, sería falso pretender que no tengo idea de por qué.

Convertirse en un conducto

Durante la última década, he tenido mucha suerte de haber estado involucrada en la creación de arte, y específicamente en la actuación, lo que me ha dado los medios para conectarme con mi cuerpo de maneras más que obvias. Desde actuar en un escenario o frente a una cámara hasta colaborar con artistas visuales, he podido ver mi cuerpo como material físico y metafísico, forma y contenido, objeto y sujeto; un conducto para compartir y canalizar la creatividad, y no solo un fin en sí mismo.