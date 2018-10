¿Sabes qué le sucede a tu organismo cuando dejas de tener sexo?

La abstinencia sexual se ha convertido en tema de estudio para saber qué pasa en nuestro organismo durante esos periodos.

Según las investigaciones, son más los efectos negativos que los positivos.

Así que si quieres saber qué sucede realmente en tu cuerpo cuando pasas largos periodos sin actividad sexual, lee la lista a continuación:

1. Al dejar de tener sexo, poco a poco vas perdiendo el deseo. Tu cuerpo produce menos dopamina, hormona encargada de activar el deseo sexual y de producir placer. Entonces, si no hay sexo, no hay hormona, sin hormona no hay deseo y sin deseo no hay placer, todo es una cadena.

2. Podrías subir de peso, según un estudio realizado por la Universidad de Alabama, por cada diez minutos de sexo se queman aproximadamente 40 calorías.

3. ¿Sabías que la actividad sexual fortalece el sistema inmunológico? Pues sí, tener una vida sexual activa aumenta en un 30% la inmunoglobina; al no tenerlacomo gripe y resfríos.

4. Según estudios de la Universidad de Princeton, practicar sexo con regularidad consigue reducir notoriamente el cortisol, más conocido como la hormona del estrés. Al no tener una vida sexual activa, te puedes sentir más irritable y propenso a sufrir episodios de ansiedad.

5.y más para quienes no practican algún tipo de actividad física o deporte. Diversos estudios realizados a personas con largos períodos de abstinencia, muestran que estos son más propensos a sufrir problemas cardíacos.

6. Pero como no todo tiene un lado positivo, al no tener sexo tienes también menos probabilidad de sufrir infecciones urinarias, o las tan temidas Enfermedades de Transmisión Sexual, que son transmitidas a través de los fluidos sexuales.

Por si te interesa: Lo que tus fantasías sexuales dicen sobre ti

Comentarios

comentarios