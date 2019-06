Instituciones presentan propuestas para resarcir a supuestos exmilitares

Supuestos exmilitares se concentraron desde esta mañana en la Plaza de la Constitución, para continuar con la presión hacia el gobierno por el pago de un resarcimiento.

Las acciones del grupo, conocido como «Agrupación de Veteranos Miembros de Tropa del Ejército de Guatemala», se iniciaron hace unos días, para exigir la indemnización de Q85 mil, así como tierras y otros beneficios, por su «servicio» durante la guerra interna.

Así se encuentra frente a la Comisión Presidencial de Diálogo sobre la 8va. avenida y 16 calle de la zona 1, en donde se lleva a cabo mesa de diálogo con supuestos exmilitares que solicitan un resarcimiento. Vía @ZebaduaW pic.twitter.com/4rdlit62MU — Canal Antigua (@CanalAntigua) 7 de junio de 2019

Discuten con instituciones

Un grupo se dirigió hacia la Comisión Presidencial del Diálogo (CPD) en donde se ha instalado una mesa de diálogo para dar solución a las peticiones.

En la jornada de hoy, se espera que autoridades de Finanzas, Defensa, Comunicaciones, Salud y Copredeh, entre otras, presenten su postura por la petición de los exmilitares.

Además, conformar una hoja de ruta para el proceso de cumplir con las exigencias.

Amenazas de boicot

Días atrás, algunos integrantes amenazaron con boicotear las elecciones si sus demandas no son atendidas.

Sin embargo, el mandatario Jimmy Morales, aseguró que no es por «falta de voluntad» no atender la petición, sino que no existen los fondos para hacerlo.

Además el vicepresidente Jafeth Cabrera negó que ya tengan un acuerdo con el grupo de exmilitares.

*Noticia en desarrollo

Comentarios

comentarios