Suspende Amparo a José González Campo

La Cámara de Amparos y Antejuicios otorgó un amparo provisional a favor de José Gonzáles Campo, lo que suspende de momento el juicio en su contra.

Bajo el entendido de haber sido procesado por un delito que ya no tiene efecto, la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional al empresario José González Campo, con el cual suspende el trámite de iniciar juicio en su contra.

Gonzáles, fue acusado por el ministerio público del delito de financiamiento electoral no registrado, con el cual supuestamente benefició la campaña electoral del entonces candidato, Alejandro Sinibaldi. Sin embargo el empresario asegura que dicho delito no existía en el orden jurídico cuando presuntamente se cometió por lo que no podía ser procesado como tal.

A criterio de los magistrados de la sala, se debe analizar aun ese extremo, por lo que al otorgar el amparo de forma provisional suspende la decisión de la juez de mayor riesgo D, Erika Aifán, de enviarlo a juicio hasta no tener una decisión definitiva sobre su caso.

Campo, vinculado al caso Construcción y Corrupción de momento goza de medida sustitutiva hasta que resuelva su situación legal.

