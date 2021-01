Suspenden audiencia de 10 implicados en el caso Asalto al Ministerio de Salud

Para este martes se tenía previsto llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia para al menos 10 implicados en el Caso Asalto al Ministerio de Salud, quienes deben conocer si deben o no enfrentar juicio por supuestamente haber participado en la supuesta creación de plazas fantasma o bien beneficiarse con presuntos contratos sobrevalorados durante la gestión del fallecido ministro de salud Jorge Villavicencio.

Sin embargo, derivado de un problema para ingresar la información a unos discos, con los cuales la defensa contaba para tener listos sus argumentos, la audiencia fue suspendida, para que así todos puedan contar con los documentos necesarios del caso.

Por esta razón, la audiencia fue aplazada por la juez de mayor riesgo D, Erika Aifan, para el próximo 24 de febrero.

Dentro de los implicados que deben conocer si enfrentan o no juicio se encuentran el ex diputado Roberto Kestler y el ex candidato presidencial Luis Fernando Pérez.