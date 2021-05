Suspenden audiencia de Alejandro Sinibaldi en el caso Transurbano

Una recusación en contra del juez José Eduardo Cojulún ha hecho que no se pudiera realizar la audiencia de etapa intermedia en contra del ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, dentro del caso Transurbano.

Para este jueves se tenía previsto que se llevara acabo la audiencia de etapa intermedia por el caso Transurbano en contra del ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, ante el juzgado undécimo de primera instancia penal.

Sin embargo, la misma tuvo que ser suspendida pues de momento aún existe una recusación en contra del juez José Eduardo Cojulún que fue presentada por uno de los abogados defensores que asegura existe enemistad entre el juzgador y su persona.

La recusación fue presentada hace aproximadamente cuatro meses pero aún no ha sido resuelta por la sala primera de apelaciones.

De momento hasta que no se indique si Cojulún esta facultado para continuar conociendo el proceso, no se pueden programar las audiencias de etapa intermedia dentro del caso donde se debe dilucidar quienes de los más de 30 acusados deben o no enfrentar juicio.