Suspenden audiencia de extradición de Yoil Weingarten el último líder de la comunidad Lev Tahor

Tras varios meses de espera luego de requerir mayor información a Estados Unidos sobre una ampliación de su acusación, se esperaba que el viernes 8 de abril el Tribunal Quinto de sentencia penal realizará la audiencia en donde se conocería la solicitud de extradición en contra de Yoil Weingarten, el último de los hermanos Weingarten, líderes de la comunidad judía Lev Tahor, quien es requerido por dicho país por la supuesta comisión de delitos contra la niñez.

Sin embargo la misma fue suspendida derivado de la carga laboral que tiene el tribunal, por lo se espera que la misma sea reagendada.

En este caso, los integrantes del tribunal deben analizar tanto los argumentos de la defensa de Weingarten que insiste en que se trata de persecución política en contra de su patrocinado, como los señalamientos indicados por el Ministerio Público.

Con anterioridad, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal autorizó la extradición de sus hermanos Yakov y Shmiel Weingarten por los mismos delitos, no obstante estos no han sido extraditados derivado a que han interpuesto una serie impugnaciones en contra de la decisión de los juzgadores que a la fecha no se han resuelto.