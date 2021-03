Suspenden audiencia en caso Cooptación del Estado por contagio de Covid-19

Para este día se pretendía desentrampar el caso Cooptación del Estado, sin embargo la audiencia fue suspendida derivado de la posibilidad de contagio de COVID- 19 entre unos de los implicados.

Para este día se tenía previsto que los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo conocieran la recusación planteada por el exministro de gobernación, Mauricio López Bonilla, en contra del juez de mayor riesgo b, Miguel Ángel Gálvez

La recusación señala al juez de supuestamente no ser imparcial dentro del caso Cooptación del Estado, por lo que solicita que este sea removido y que la causa la conozca a otro juzgador

No obstante al darse a conocer la posibilidad de que Gustavo Alejos haya contraído COVID-19 en la cárcel de Mariscal Zavala, algunos de los privados de libertad, entre estos el propio López Bonilla, decidió no presentarse a las sala de audiencias como prevención hasta descartar que estos no tengan la enfermedad.

Por tal razón, los magistrados de la sala decidieron suspender la audiencia y trasladarla hasta el próximo 10 de mayo para resolver si el juez puede seguir conociendo o no el caso.

Esta recusación fue planteada en febrero de 2020, situación que al momento mantiene detenido el caso y por lo cual no se puede conocer la audiencia de etapa intermedia para determinar quienes de los implicados deben enfrentar o no juicio.