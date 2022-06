Suspenden hisopados en Campo Marte por desfile militar 

Debido al desfile militar, el centro de hisopados ubicado en el Campo Marte tuvo que suspender labores para atender a la población guatemalteca que se encontraba en búsqueda de realizar una prueba contra COVID-19.

A los guatemaltecos que llegaban al Campo Marte se les informaba que debía irse a Mariscal Zavala, otro centro de hisopados, para poder realizarse la prueba.

Sin embargo, a la hora de llegar a Mariscal Zavala, se les informó que no tenían formularios por lo que sin el documento no se podía realizar la prueba de hisopado y cuando se les fue consultado a que horas tendrían el documento indicaron que no tenían una hora específica.

Ante la falta de formularios, un ciudadano se prestó para ir a sacar fotocopias y pedir dinero para hacer las copias tanto del formulario como del documento donde dan a conocer los resultados de la prueba.

Y fue hasta las 2 de la tarde donde les llegó los formularios al centro de hisopados de Mariscal Zavala. Todo esto fue documentado por un equipo de Canal Antigua que se encontraba en el lugar.

Según el Ministerio de Salud, confirmó que no tenían suficientes formularios en el centro de Mariscal Zavala, aunque mencionaron que inmediatamente mandaron a traer más documentos.

Según la cartera de salud las fichas epidemiológicas Covid-19 fueron entregadas al Centro de Hispados a las 13:12 horas y fueron un total de 1,500 documentos.

Incluso destacaron que hasta las 2:00 pm se llevaba 470 pruebas realizadas de esas 310 positivó y se esperaría que al finalizar el día se podrían haber realizado más de 700 pruebas.