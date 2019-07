Suspenden inicio de juicio en caso Odebrecht, entérate por qué

Para este lunes se pretendía iniciar el juicio por el caso Odebrecht, sin embargo la ausencia de un sindicado y también de una abogada, impidieron el desarrollo del mismo.

De acuerdo a la agenda del Tribunal de Mayor Riesgo A, este lunes daría inicio el juicio por el Caso Odebrecht, en el cual el Ministerio Público busca procesar a a 4 acusados: Juan Ignacio Florido, Diego Chacón Yurrita, Jorge Antillón y Juan Manuel Molina.

Son señalados de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y falsedad ideológica, por supuestamente haber formado parte de la supuesta red de sobornos pagados por la empresa brasileña para obtener beneficios del estado y financiar ilícitamente la campaña electoral de los ex candidatos Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón.

Sin embargo, el debate no logró iniciar ya que la abogada de Molina no se presentó pues aseguro debía evacuar audiencia en otro caso, siempre en la Torre de Tribunales; aunado a esto, el Sistema Penitenciario no trasladó a Chacón Yurrita a la audiencia.

Ante estos obstáculos, el tribunal decidió suspender el inicio y trasladarlo para este martes 9 de julio, por lo que ya han girado los oficios respectivos para que todas las partes estén presentes y no se retrase más el proceso.

Comentarios

comentarios