Suspenden juicio contra ex viceministra de Gobernación

El inicio del juicio en contra de la ex viceministra de Gobernación y otros 5 implicados en un caso de ejecución extrajudicial, tuvo que ser suspendido por la enfermedad de un abogado.

Por segunda vez, el tribunal de mayor riesgo A, intentó iniciar el debate oral y público en contra de la ex viceministra de gobernación, Marlene Blanco Lapola y otros 5 ex agentes involucrados en un supuesto caso de ejecución extrajudicial. Sin embargo, este no pudo llevarse a cabo.

Luego de que los jueces pasaron lista, uno de los abogados defensores presentó problemas de salud, al grado que tuvo que ser evacuado de emergencia desde la sala de audiencias para ser asistido por el médico del Organismo Judicial.

Después de una hora, otros abogados presentaron el informe médico con diagnóstico de hipoglucemia con probabilidades de un coma diabético.

Ante esta situación, y para evitar retrasar más el juicio, el Tribunal decidió decretar el abandono de la defensa y solicitar un abogado al Instituto de la Defensa Pública Penal para que represente a dos de los acusados. Por tal razón, el inicio de juicio se aplazó para el próximo lunes 24 de junio.

