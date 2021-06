Suspenden persecución penal en contra de Víctor Hugo Soto Diéguez

Juzgado de Mayor Riesgo A, suspendió este martes la persecución penal en contra de Víctor Hugo Soto Diéguez, exjefe de la desaparecida Dirección de Investigación Criminal (DINC) hasta que las condiciones de salud mejoren.

Juez Claudette Domínguez determinó que por el momento suspendería la persecución penal contra Soto Diéguez derivado a los daños cerebrales producto de un derrame.

Soto Diéguez, es señalado por el Ministerio Público de participar en la supuesta ejecución extrajudicial de 7 privados de libertad que escaparon de la cárcel el Infiernito entre los años 2004 y 2006; sin embargo, hasta no determinar que se encuentra en el pleno uso de sus facultades mentales no se podrá determinar si puede o no enfrentar el proceso en su contra.