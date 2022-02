Suspenden proceso contra Mauricio López Bonilla denominado «software»

Por decisión de la Sala Primera de Apelaciones, el ex ministro de gobernación Mauricio López Bonilla ha reducido un caso mas en su contra al dejar en suspenso uno de 5 procesos en su contra.

El ex ministro de gobernación Mauricio López Bonilla se presentó ante el juzgado tercero pluripersonal de primera instancia penal para así escuchar la resolución emitida por los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones en la cual se suspende el proceso en su contra del caso denominado «software»

Según se indicó, en su momento, la defensa de López Bonilla y otros sindicados aseguraban que el entonces juez Mynor Moto no podía conocer el proceso contra el ex ministro pues no se había agotado el proceso administrativo por una supuesta compra sobrevalorada, pero el juez rechazo este argumento.

No obstante la sala indicó que si es necesario agotar la instancia administrativa y por lo tanto el proceso penal no puede continuar su curso hasta que no se resuelva esa vía.

En este caso, la Fiscalía contra la Corrupción señalaba a López, así como al ex viceministro Vinicio Pacheco y otros 3 implicados de supuestamente haber realizado una contratación anómala en el ministerio de gobernación durante el año 2014 para adquirir equipos de computación por un monto de 13 millones de quetzales.