Sydney Sweeney, estrella de «Euphoria», no dejará de hacer desnudos

Con dos nominaciones al Emmy por primera vez por sus papeles en «Euphoria» y «The White Lotus», Sydney Sweeney está en la cima de Hollywood.



Pero eso no significa que ya lo tenga todo resuelto.

«Si quisiera tomarme un descanso de seis meses, no tengo ingresos para cubrirlo», dijo a The Hollywood Reporter.

«No tengo a nadie que me apoye, no tengo a nadie a quien pueda recurrir, para pagar mis cuentas o pedir ayuda».

Esto puede sonar raro viniendo de una actriz, dado lo mucho que se discute sobre los grandes sueldos en la industria. Pero explicó que, aunque las estrellas consagradas cobran en grande, «ya no pagan a los actores como antes, y con los streamers ya no recibes regalías».

No es que Sweeney no esté en camino.

La actriz ha suscitado muchos rumores, incluso en relación con las conversaciones sobre el uso de escenas de sexo y desnudos por parte del creador y único guionista de «Euphoria», Sam Levinson, que algunos se han quejado de que es demasiado. (Tanto HBO, hogar de «Euphoria» y «The White Lotus», como CNN comparten la empresa matriz Warner Bros. Discovery).

Sweeney no quiso ahondar demasiado en eso con la publicación diciendo: «Confío plenamente en los cineastas con los que trabajo, y siempre estoy muy emocionado por lo que escriba Sam».

«A la gente se le olvida que estoy interpretando un personaje, piensan: ‘Oh, se desnuda en pantalla, es un símbolo sexual'», dijo. «Y no puedo superar eso. No tengo problemas con esas escenas, y no dejaré de hacerlas, pero me gustaría que hubiera una forma más fácil de tener una conversación abierta sobre lo que estamos asumiendo de los actores en la industria».

