La convicción de Mauricio Tapia es dirigir la Selección Nacional

El técnico argentino, Mauricio Tapia, de Antigua GFC es el actual campeón de la Liga Nacional tras el título obtenido en el torneo Apertura 2017 ante Municipal. Este sábado 13 de enero iniciará la defensa de su corona ante Comunicaciones en el estadio Julio A. Cóbar, previo a ello platicó con Antigua Sports sobre sus objetivos y la convicción de dirigir a la Selección Nacional de Guatemala.

Soy una persona de ponerme objetivos y convicciones muy fuertes. Los números nos terminan avalando y la selección es un sueño para mí y lo voy a hacer realidad, nadie me va a quitar esa convicción. Mi convicción es que voy a dirigir la selección y que voy a salir del país con corrientes nuevas de trabajo”, expresó el entrenador en las instalaciones del estadio Pensativo.

El estratega ha conseguido los títulos con Antigua GFC durante el torneo Clausura 2015, Clausura 2016 y Clausura 2017 en la Liga Nacional de Fútbol. Tapia mencionó que su realidad es el equipo colonial, pero que no para de trabajar para conseguir el objetivo de dirigir a la selección.

Guatemala me abrió las puertas hace 21 años y de a poco le estoy devolviendo muchas cosas en el fútbol. Ojalá que pudiera aportar muchas más cosas al país que me abrigó y me dio un nombre, por lo que voy a seguir trabajando. Mi realidad en este momento es que soy entrenador de Antigua GFC, pero quiero seguir pensando en mis objetivos y la selección es uno de ellos