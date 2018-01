¡Tarjeta roja! Suspenden a árbitro por intentar patear a un jugador

Tony Chapron, árbitro que saltó a la fama en el mundo del fútbol, ayer 14 de enero, al intentar dar una patada a un jugador antes de expulsarlo, durante el partido Nantes-París SG, ha sido suspendido “hasta nueva orden”, anunció hoy 15 de enero la Dirección Técnica del Arbitraje (DTA) de la Federación Francesa.

La DTA anunció “la suspensión de Tony Chapron, inicialmente designado para el Angers-Troyes de la 21ª jornada de la Ligue 1 el miércoles 17 de enero, hasta nueva orden”, en un comunicado, tras una reunión urgente este lunes.

Chapron además “ha sido convocado para comparecer próximamente en la comisión de disciplina de la Liga”, añadió el comunicado.

The main referee of the game Nantes – PSG, Tony Chapron, sent off the Brazilian Diego Carlos. The reason, the defender knocked down Chapron in the middle of the one race on the field. Who is right? pic.twitter.com/CN1AykGtJr

— 🇷 🇴 🇧 🇧 🇮 🇪 (@RobbieRuud) January 14, 2018