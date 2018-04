Telegram, la historia de dos hermanos que desafían a la Rusia de Putin

Dotado de una fortuna de US$1,700 millones, según Forbes, Pavel Durov, de 33 años, fundó Telegram en 2013, con su hermano Nikolai. En 2006, recién graduado por la Universidad de San Petersburgo, se dio a conocer lanzando la red social VKontakte (VK), que se convirtió rápidamente en la más utilizada en Rusia, por delante de Facebook.

Pavel destacaba más que su hermano y encadenaba las provocaciones, lanzando billetes por la ventana de su local o apareciendo en las redes sociales con el dedo medio en alto en un gesto obsceno.

El éxito de VKontakte generó fricciones: con sus accionistas, porque vendió VK en 2014 tras meses de conflicto, y también con las autoridades. Acabó marchándose de Rusia después de haberse negado a entregar al FDS (el servicio de inteligencia) los datos personales de activistas proeuropeos ucranianos.

Viajó de país en país para desarrollar Telegram y se instaló en Dubái. Posteriormente, obtuvo la ciudadanía de la isla caribeña San Cristóbal y Nieves.

Es muy celoso de su vida privada, pero suele aparecer en las redes sociales vestido de negro y exhibiendo su cuerpo musculoso en playas paradisíacas.

Gracias a un complejo sistema de cifrado, Telegram es el campeón de la libertad en internet y de la confidencialidad de sus usuarios. Permite a los usuarios comunicarse por medio de mensajes encriptados que no pueden ser leídos por terceros.

La aplicación tuvo un éxito fulgurante dentro del contexto de las revelaciones del exanalista de los servicios de inteligencia estadounidenses Edward Snowden sobre la red de vigilancia mundial. Snowden se refugió en Rusia y Pavel Dourov propuso contratarlo a su llegada a Moscú, en 2013.

“Al contrario de otras aplicaciones populares, Telegram no tiene accionistas ni anunciantes a los que rendir cuentas”, recalca Durov, quien insiste en no haber divulgado “a terceros un solo octeto de los datos personales de nuestros usuarios”.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won’t bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.

— Pavel Durov (@durov) March 20, 2018