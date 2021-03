Testigo en juicio contra supuesto narcotraficante: Hernández autorizó traslado de droga

Un testigo de la fiscalía de Nueva York en el caso contra el supuesto narcotraficante hondureño, Geovanny Fuentes, dijo este martes que presenció reuniones entre este último y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en las que el mandatario aseguró que podían traficar droga por el territorio hondureño con el apoyo de militares, policías y el fiscal general del país, Oscar Chinchilla.



Durante la audiencia, el testigo que utilizó el seudónimo “José Sánchez” para proteger su seguridad, según explicó la fiscalía, dijo que huyó de su país en 2015 porque consideraba que su vida corría peligro luego de estar presente en dos reuniones entre Hernández y Fuentes.

“José Sánchez” trabajaba como contador en una empresa arrocera en Honduras. Según el testigo, esta empresa se utilizaba para lavar dinero proveniente del narcotráfico y fue allí donde se llevaron a cabo las reuniones entre el actual mandatorio y Fuentes.

«No creía lo que estaba viendo en ese momento. Estaba viendo al candidato a la Presidencia reunido con un narcotraficante», dijo “José Sánchez”. Según testificó, las reuniones habrían ocurrido en 2013. Juan Orlando Hernández asumió la presidencia de Honduras en enero de 2014.

El testigo añadió que, en esa reunión, Hernández le dijo a Fuentes que no tenía que preocuparse por la Justicia, ya que contaba con el apoyo del fiscal general, Oscar Chinchilla, y que el traslado de la droga por Honduras se haría con apoyo de militares y policías.

CNN contactó a la oficina del fiscal Chinchilla para conocer su reacción a estos señalamientos, el portavoz del Ministerio Público indicó que de momento no harían comentarios. Recientemente durante una reunión virtual de los fiscales de los países miembros del Triángulo Norte en agosto de 2020, Chinchilla manifestó su disposición para trabajar de manera conjunta para enfrentar el crimen transnacional, “fundamentalmente este año primero nos vamos a enfocar en el tema del combate al narcotráfico”, expresó el fiscal de Honduras.

En su testimonio, “José Sánchez” también dijo que escuchó al actual presidente de Honduras decirle a Fuentes: «Les vamos a meter droga a los gringos en sus propias narices y no se van a dar cuenta».

Según “José Sánchez”, durante esa reunión Fuentes le entregó a Juan Orlando Hernández un maletín con US$ 15.000 con el propósito de financiar su campaña presidencial.

De acuerdo con el testimonio de “José Sánchez”, Hernández le señaló a Fuentes que le iba a pasar el número de su hermano Tony Hernández para que se pusiera a disposición de él.

La defensa de Hernández

Esta no es la primera vez que señalan al presidente Hernández de autorizar el tráfico de droga por Honduras. Documentos presentados por fiscales federales de EE.UU. en enero en este caso indican que el presidente de Honduras presuntamente lucró al trabajar para introducir cocaína a Estados Unidos, señalamiento que la Casa Presidencial de Honduras calificó como “100% falso”.

Hernández no contestó a peticiones de comentarios hechas por CNN. Sin embargo, cuando inició el juicio contra Fuentes la semana pasada, el mandatario escribió en Twitter: “Cómo creer testimonios falsos que yo hacía tratos con los narcos, cuando es hecho comprobado que los Cachiros buscaron un trato con EE.UU. por lo imposible de los criminales de hacer un trato conmigo”.

Hernández agregó: “Van a morir en una cárcel extranjera, si no les funciona la Llave Mágica”.

Geovanny Fuentes, fue detenido en marzo de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Miami y que ha sido acusado de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de delitos relacionados con uso de armas de alto calibre y dispositivos destructivos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Fuentes se declaró inocente de los cargos en su contra en junio de 2020.

De acuerdo con los fiscales, Fuentes fue uno de varios narcotraficantes que entre 2004 y 2020 pagaron sobornos a autoridades en Honduras, como políticos y oficiales de la ley, para producir y enviar cientos de kilogramos de cocaína cada mes a EE.UU. vía otros países, como Colombia y Guatemala.

Fuentes también presuntamente trabajó junto a Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano del presidente hondureño, y quien fue declarado culpable en octubre de 2019 en una corte de Nueva York de conspirar para transportar drogas a EE.UU., portación ilegal de armas, conspiración para usar armas y dispositivos destructivos y de hacer declaraciones falsas a las autoridades.

Juan Antonio Hernández Alvarado se declaró inocente de todos los cargos y decidió no testificar durante el juicio, ahora espera su sentencia. En una carta enviada al juez en el caso de “Tony” Hernández esta semana, los fiscales de Nueva York piden que el acusado sea condenado a cadena perpetua, entregue US$ 138,5 millones y pague una multa de US$ 10 millones.

En 2018 el Ministerio Público de Honduras liderado por Chinchilla, requirió a “Tony” Hernández como investigado y ordenó la incautación de bienes del exdiputado y hermano del presidente Hernández.

*Con información de CNN