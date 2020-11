«Como que lo enviaron a que me levantara o me secuestraran o no sé», asegura segundo herido en balacera en zona 10

Tras el ataque en la zona 10 de la ciudad capital, en el cual resultó herido el abogado Otto Rolando Gómez García, de 51 años, se conoció la versión del segundo lesionado en el hecho.

El ataque armado se verificó este lunes en la Avenida Reforma y 15 calle de la zona 10 de la ciudad capital.

Francisco José Ovalle Batres de 44 años, Licenciado en Administración de Empresas, indicó a Canal Antigua que se dirigía a una reunión a las 18 horas, cuando dos motos lo interceptaron.

«Logré cruzar, pero las motos me persiguieron y se me atravesaron. A un policía de Emetra le pedí que le solicitara papeles a los motoristas y los de las motos como que se asustaron. Llego una Range sin placa con hombres armados, pidieron que me bajara del carro pues decían que estaba borracho», dice el testimonio.

Sin embargo, dice la persona, si le practicaran una prueba toxicológica se verificaría de que eso no es así, pues «no toma desde hace 10 años».

«Soy deportista y tengo una vida sana. Al ver a esos hombres armados en la camioneta sin placas, pues lógicamente me asusté, y cuando el semáforo dio verde, me moví y me retiré. Pero esta camioneta me persiguió hasta un semáforo y me atravesaron la camioneta», explicó.

Escuche sus declaraciones en este primer audio:

Ovalle Batres indica que del vehículo descendió el abogado Otto Rolando Gómez García, a quien no conocía hasta ese momento.

«Yo no tengo una relación con él ni lo conozco, como que lo enviaron a que me levantara o me secuestrara o no sé. Fue enviado por alguien, porque es imposible que él sin que haya tenido relación conmigo, haya intentado bajarme del carro tres veces», declara.

Narra que en ese momento tres hombres con fusiles de asalto descendieron del automotor y empezaron a disparar, para lo cual se defendió.

«Me defendí legítimamente, y me atravesaron la mano con un disparo. Tengo cinco disparos en el windshield de mi carro tirados a matar. Por lo cual lo acuso (a Ovalle Batres) de intento de asesinato e intento de secuestro. Estoy en el intensivo del hospital y en este momento me operan, y si algo me llegara a pasar lo responsabilizo de asesinato», finalizó.

Este es el audio final de sus declaraciones:

Según Gobernación, un hombre fue capturado tras el hecho armado por agentes de la PNC, que el abogado García tiene asignados desde el 2017.