¡Narrador de locura! Tetris tiene nuevo campeón mundial

Máxima concentración y tensión se vivieron en la final de la nueva edición del Tetris Word Championship, realizada en Portland, Oregon, Estados Unidos.

Después de ser siete veces campeón del mundo de Tetris clásico, el español Jonas Neubauer, fue derrotado.

Nada mas y nada menos que por Joseph Saelee, un joven con apenas 16 años, el cual pasó por momentos de mucha presión, ya que como sabemos, Tetris es un juego, que, conforme avanza, se convierte en un verdadero reto.

Miss the 2018 #CTWC? You can watch the entire tournament on @Twitch!https://t.co/amERdcpjzI pic.twitter.com/iqk1v9icwZ

— Tetris Championship (@TheCTWC) October 23, 2018