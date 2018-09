Congresistas de Texas: El “gran experimento” de la Cicig pudo fallar

Así como Jimmy Morales recibe críticas, ahora un grupo de congresistas de Texas, EE.UU., emitió una postura con la cual respaldan la no renovación del mandato de la Cicig.

Los congresistas de Texas Vicente González, Filemón Vela y Henry Cuéllar dieron a conocer una declaración conjunta para objetar el legado de la Cicig.

Productive meetings yesterday in Mexico City with Mexican businessman Carlos Slim and Commissioner @CBP_McAleenan . Also met with leaders from El Salvador, Guatemala and Panama. pic.twitter.com/gxFmK0nNVN

En el escrito aseguran que si bien la Cicig pudo ser un “gran experimento”, parece haber fallado en “adherirse a sus principios básicos” y ejecutar su misión central de fortalecer el estado de Derecho.

“Tememos que la Cicig pueda haber comprometido la integridad de este experimento hasta el punto de que ningún país aceptará una entidad similar en el futuro”, explican.

Aseveran que Estados Unidos no “combate la impunidad con impunidad”, y no puede apoyar “ciegamente” a las instituciones que violentan la soberanía.

In honor of #PublicLandsMonth, I urge Congress on both sides of the aisle to reauthorize The Land and Water Conservation Fund. It’s is our duty to conserve and protect the environment we all share. #TX34Forward #LWCF @LWCFCOALITION

— US Rep. Filemon Vela (@RepFilemonVela) 5 de septiembre de 2018