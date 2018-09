The Best: Cristiano, Modric y Salah son los finalistas

Este lunes, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) anunció que Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah son los tres finalistas para el premio The Best.

Los tres jugadores han tenido una gran temporada y hecho méritos para ser candidatos a este preciado galardón.

Cristiano Ronaldo ganó la Champions League con el Real Madrid, la tercera de manera consecutiva. Además, el portugués fue el máximo goleador del torneo, con 15 tantos.

Por su parte, Luka Modric también contribuyó a que el Real Madrid se alzara con una nueva ‘Orejona’ de manera consecutiva. El croata fue clave en el juego del Madrid y de la selección de Croacia.

Con su combinado nacional, Luka fue primordial para guiar a su selección a su primera final de una Copa del Mundo.

El tercer candidato al premio es Mohamed Salah. El delantero egipcio tuvo una gran temporada con el Liverpool y fue la estrella de los ‘reds’, que llegaron a la final de la Champions League.

Mientras que se mantuvo en la pelea por la Bota de Oro, sus 32 goles en la Premier League fueron todo un récord. Y en la competición continental quedó como el segundo máximo goleador.

En 2018 no figuran en el podio futbolistas que también han tenido un gran año futbolístico.

La gran sorpresa, sin lugar a duda, la genera la ausencia de Lionel Messi. El astro argentino está fuera del podio por primera vez, en 12 años. Leo ha quedado fuera de la pelea, a pesar de haber conquistado el doblete con el Barcelona y ser el máximo goleador de las grandes ligas y recibir la Bota de Oro.

No doubt for Barça Fans.

He is the best.

Period. pic.twitter.com/Ly2i5IczSE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 de septiembre de 2018