¿Qué motivó la suspensión de la entrega del Premio Nobel de Literatura? 18 mujeres impulsaron una denuncia en contra de Jean Claude-Arnauld, quien está vinculado de forma cercana a la academia, por violencia sexual y hostigamiento. Lo que obligó a que la Academia tomara la decisión de cancelar la entrega del premio en el 2018. La secretaria permanente de la Academia Sueca, la esposa de Arnauld y cinco miembros más, renunciaron luego de conocerse estos escándalos.

La New Academy se constituyó de forma temporal como una organización sin fines de lucro y trabaja como lo hace la Academia Sueca, con cinco comités. Esta tiene previsto disolverse luego de la ceremonia de entrega del premio el 9 de diciembre. Luego de consultar con The New Academy, me informaron que algunas voces se han alzado para pedirles que continúen y esto dependerá del apoyo que reciban del público en general. Aunque la ceremonia se llevará a cabo en diciembre, es el próximo 14 de octubre que anunciarán al ganador. Para seleccionarlo, bibliotecarios suecos nominaron a 47 escritores y luego se hizo una votación abierta alrededor del mundo en la cual participamos 32,000 personas para crear la lista corta con los 4 finalistas y será el jurado de la New Academy la que deberá elegir al ganador.

En la lista larga había escritores de la talla de Margaret Atwood, JK Rowling, Paul Auster, Donna Tartt, Nina Bouraoui, entre otros. Los cuatro finalistas que fueron seleccionados por votación son: Maryse Condé, escritora francesa nacida en el archipiélago de Guadalupe. Neil Gaiman, escritor inglés y mi favorito por su narrativa y versatilidad literaria. Kim Thúy, escritora de origen vietnamita que reside actualmente en Canadá y Haruki Murakami, escritor japonés y un favorito para ganar este premio. Sin embargo, Murakami agradeció la nominación y pidió ser retirado de la misma. Aduciendo que desea mantenerse alejado de los medios y concentrarse en su trabajo como escritor.

En lo personal veo a la New Academy como una gran oportunidad para que el premio literario sea renovado. Los premios Nobel son cada vez más cuestionados por decisiones poco acertadas en donde se ha observado una marcada tendencia política y hasta ideológica en algunos casos.

A eso hay que sumarle el hecho de que las deliberaciones en las reuniones se mantienen secretas por 50 años, restándole transparencia al proceso de selección. Me siento optimista sobre este nuevo premio literario y confío en que será el inicio de una nueva era en los premios que se otorgan a la literatura, que su mayoría suelen ser contradictorios porque en muchos casos los lectores no están de acuerdo con los críticos, abriéndose una brecha irreconciliable entre ambos. La dinámica de este premio tomó esto en consideración, creando un galardón en el que los bibliotecarios, los lectores y el jurado participan en la selección del ganador. ¿Conoce a los finalistas? Le invito a leerlos.

*Por Carmina Valdizán

