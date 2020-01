The New York Times: el borrador del libro de Bolton dice que Trump ligó la ayuda a Ucrania a investigaciones contra demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo en agosto a su entonces asesor de seguridad nacional, John Bolton, que quería continuar reteniendo la ayuda militar a Ucrania hasta que el país ayudara con las investigaciones contra los demócratas, incluido el ex vicepresidente Joe Biden, según informó el domingo The New York Times, citando la descripción de varias personas de un borrador del manuscrito no publicado de Bolton.

Una fuente con conocimiento directo del manuscrito le dijo a CNN que la historia de The New York Times sobre el relato de Bolton respecto a la discusión con Trump de la ayuda a Ucrania es veraz.

La supuesta declaración de Trump, según lo descrito por Bolton, vincularía directamente el congelamiento de la ayuda militar de Estados Unidos con las solicitudes del presidente de que Ucrania anunciara investigaciones contra sus rivales políticos, lo que socava un pilar clave de la defensa de juicio político del presidente de que las dos circunstancias no están relacionadas.

No hay evidencia de irregularidades por parte de Joe Biden o su hijo, Hunter, en Ucrania, y Joe Biden se ha defendido repetidamente y a su hijo.

En una serie de tuits nocturnos, Trump negó las afirmaciones de que le dijo a Bolton que la ayuda a Ucrania estaba vinculada a una investigación contra los Biden. “NUNCA le dije a John Bolton que la ayuda a Ucrania estaba vinculada a las investigaciones contra los demócratas, incluidos los Biden. De hecho, nunca se quejó de esto en el momento de su terminación pública”, tuiteó Trump.

La portavoz de Bolton, Sarah Tinsley, dijo que el borrador del libro “fue transmitido a la Casa Blanca para su revisión previa a la publicación por el Consejo de Seguridad Nacional”.

En cuanto a la afirmación en The New York Times de que Bolton ha distribuido un borrador del manuscrito a sus colaboradores cercanos, Tinsley dijo: “El embajador no ha pasado el borrador del manuscrito a nadie. Punto”. Tinsley declinó hacer comentarios sobre el contenido del manuscrito.

Es probable que las revelaciones sobre el contenido del borrador del manuscrito de Bolton aumenten los llamados de los demócratas para que Bolton testifique en el juicio político en curso en el Senado. Bolton ha dicho que daría testimonio si es citado.

El abogado de Bolton afirma que se accedió incorrectamente al borrador del manuscrito

El abogado de Bolton, Charles Cooper, presentó un borrador del manuscrito del próximo libro al Consejo de Seguridad Nacional el 30 de diciembre de 2019, dijo en un comunicado el domingo.

Cooper dijo que presentó el manuscrito en nombre de Bolton a pesar de “nuestra firme creencia de que el manuscrito no contenía información que pudiera considerarse razonablemente clasificada”.

Cooper también alegó sobre la precisión del informe del diario que el “proceso de revisión previa a la publicación se ha corrompido” y que “la información ha sido revelada por personas distintas a las involucradas adecuadamente en la revisión del manuscrito”.

El abogado de Bolton también le proporcionó a CNN una copia de la carta que envió al director principal del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) para la gestión de registros. En la carta, Cooper sugiere que el funcionario de NSC le aseguró que “el único propósito de la revisión de seguridad previa a la publicación es garantizar que la información sensible compartimentada (SCI, por sus siglas en inglés) u otra información clasificada no se divulgue públicamente”.

Cooper proporcionó el manuscrito a NSC con el entendimiento de que “el proceso de revisión de los materiales enviados está restringido a los funcionarios y empleados gubernamentales de carrera que regularmente tienen la responsabilidad de tales revisiones”.

Los demócratas intervienen

En una declaración conjunta el domingo por la noche en respuesta al informe del Times, los siete fiscales del juicio político de la Cámara de Representantes dijeron que las revelaciones confirman “lo que ya sabemos”.

“No puede haber ninguna duda ahora de que el Sr. Bolton contradice directamente el corazón de la defensa del presidente y, por lo tanto, debe ser llamado como testigo en el juicio político contra el presidente Trump”, dijo el comunicado, y agregó: “No hay razón defendible para esperar hasta que se publique su libro, cuando la información que tiene para ofrecer es crítica para la decisión más importante que los senadores deben tomar ahora: si se debe condenar al presidente por delitos imputables”.

Los fiscales de la Cámara agregaron: “Los estadounidenses saben que un juicio justo debe incluir tanto los documentos como los testigos bloqueados por el presidente, eso comienza con el Sr. Bolton”.

Otros demócratas del Congreso también están exigiendo que Bolton testifique en el juicio de juicio político del Senado.

“Según los informes, el embajador Bolton escuchó directamente de Trump que la ayuda para Ucrania estaba vinculada a investigaciones políticas. La negativa del Senado a llamarlo a él, a otros testigos relevantes y otros documentos ahora es aún más indefendible. La elección es clara: nuestra Constitución, o un encubrimiento”, tuiteó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, se hizo eco de los sentimientos de la presidenta de la Cámara de Representantes, tuiteando: “Está en manos de cuatro republicanos del Senado asegurar que John Bolton, Mick Mulvaney y los demás con conocimiento directo de las acciones del presidente Trump testifiquen en el juicio del Senado”.

Bolton supuestamente implica a otros en la órbita de Trump

En el borrador del manuscrito del libro, Bolton describe cómo se desarrolló el escándalo de Ucrania en sus últimos meses en la Casa Blanca, incluyendo nuevos detalles sobre la participación de diferentes altos funcionarios de la administración, según The New York Times.

Esto incluye la historia de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, reconoció en privado que las afirmaciones hechas por el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, sobre que la entonces embajadora en Ucrania, Marie Yovanovitch, era corrupta, no tenían fundamento, según el diario.

El periódico también informó que Bolton afirma que Pompeo creía que Giuliani podría haber estado actuando en nombre de sus clientes privados en su intento de expulsar a Yovanovich. En un vuelo de Palm Beach a La Guardia el domingo por la noche, Giuliani le dijo a CNN que esto era “absolutamente incorrecto”, y agregó que la expulsión de Yovanovitch fue un “acto absolutamente justificable”.

Giuliani afirmó que Bolton se sentirá “muy avergonzado” cuando surjan más detalles sobre la corrupción en Ucrania y la decisión de Bolton de no hacer nada al respecto durante su tiempo en el cargo.

The New York Times también informa que Bolton escribió en el borrador que el secretario de la Casa Blanca interino, Mick Mulvaney, estuvo presente durante al menos una llamada telefónica en la que Giuliani y Trump discutieron sobre Yovanovitch.

Bolton también afirma en su borrador del manuscrito, según el periódico, que le dijo al secretario de Justicia, Bill Barr, que Trump lo había mencionado durante su llamada del 25 de julio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sin embargo, un funcionario del Departamento de Justicia dijo a CNN que, si bien Barr y Bolton hablaron en los días posteriores a la llamada, Bolton no mencionó la llamada a Ucrania ni el hecho de que se haya mencionado el nombre de Barr.

Comentarios

comentarios