Thelma Aldana tiene una orden de captura vigente y otra pendiente

La ex fiscal general Thelma Aldana tiene vigente una orden de captura internacional por el caso de una plaza fantasma otorgada a un abogado, mientras que el ministerio de Gobernación solicitó otra por la compra de un edificio, pero no se le dio trámite.

Este martes, 3 ex trabajadoras del Ministerio Público durante la administración de Thelma Aldana fueran ligadas a proceso penal por su participación en la compra anómala de un edificio, pero aún está pendiente que la ex fiscal general se presente a los tribunales por ese caso.

Esto, porque el juzgado undécimo de primera instancia penal no ha emitido una orden de captura internacional, a pesar de que se sabe que ella radica en El Salvador.

Fuentes cercanas al juzgado informaron que desde hace un mes se presentó una petición para que se girara la orden correspondiente a solicitud del ministerio de Gobernación, pero no se le dio trámite porque el Ministerio Público debe girar esa solicitud y no lo ha hecho. La fiscal Consuelo Porras no se ha querido pronunciar al respecto.

Sin embargo, Aldana también está implicada en el caso de una supuesta plaza fantasma autorizada por ella para el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, Gustavo Bonilla, por lo que desde el 17 de mayo pasado, el juzgado décimo de primera instancia penal a cargo de Víctor Cruz, sí emitió una orden de captura internacional contra ella.

Dicha orden de captura se encuentra vigente, pero no se han dado pormenores debido a que el proceso está bajo reserva, aparte de que la misma no figura entre las alertas públicas que da a conocer Interpol por medio de su sitio web.

Comentarios

comentarios