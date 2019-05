¿Qué harías si te encuentras frente a un tiburón blanco?

Un tiburón blanco de 3 metros fue visto en lo profundo del estrecho de Long Island, uno de los primeros depredadores del océano que los investigadores han rastreado en el área.

Ocearch, un grupo sin fines de lucro que marca y rastrea tiburones, tortugas marinas y otros animales marinos, detectó el tiburón en la costa de Greenwich, Connecticut, el lunes.

“Por lo que sabemos, es inusual que los tiburones blancos visiten el área”, escribió la organización en Twitter.

En 2016, Ocearch rastreó un tiburón blanco joven de 1,2 metros en el estrecho, aunque no se aventuró tan lejos en el estuario de las mareas.

El visitante actual es un tiburón macho “subadulto”, la fase de desarrollo entre el joven y el adulto, y se lo marcó por primera vez frente a las costas de Nueva Escocia en octubre de 2018. El tiburón viajó inicialmente hacia el sur, llegando al Golfo de México en enero, antes de regresar al norte a lo largo de la costa este de Estados Unidos.

So cool to be tracking @WhiteSharkCabot in the Long Island Sound since as far as we know, it’is unusual for white sharks to visit the area. pic.twitter.com/GWeh9ZbjMB

