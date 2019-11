Tina Turner llega a su 80 años ¡Luce increíble!

Tina Turner se ve genial y asegura que se siente «bien» al llegar a sus 80 años.

La legendaria cantante celebró su cumpleaños en un video publicado en las redes sociales, donde se abrió sobre su carrera.

To celebrate turning 80 years old, Tina has recorded a special birthday video message just for her fans.💜 #Tina80 pic.twitter.com/dUFEUawQ7r

— TinaTurner (@LoveTinaTurner) November 26, 2019